В Ватикане выпустили монету, посвященную Украине: как она выглядит

На сотый день с момента вторжения роSSийских войск на территорию Украины, Ватикан выпустил серебряную монету в поддержку нашей страны, информирует Апостроф.

Об этом рассказал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш на Facebook-странице.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100 день вторжения РоSSии в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", - написал он.

Юраш добавил, что вся прибыль от продажи монеты, стоимостью 50 евро каждая, будет направлена на помощь Украине.

Ранее мы писали, что в Украине за 20 тысяч гривен продавали монету в честь легендарного украинского самолета Ан-225 "Мрия".


Мария Швец, Апостроф





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