Монету 50 копійок продають в Україні майже за 5 тисяч гривень: фото

В Україні за монету номіналом в 1 гривню мають намір виручити аж 15 тисяч, а монету у 50 копійок торгують за 4,5 тисячі.

Продають монету на спеціалізованому аукціоні Violity, інформує Апостроф.

Особливості монети 1992 року 3(1)ВАг є потовщення середнього зуба тризуба зліва, що є виробничим браком.

Також гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята злилась з вінком.

Наразі триває аукціон й від початкової ціни у 1 гривню "вартість" вже виросла до 4556 грн. Наразі вже зроблено 12 ставок. Закінчиться аукціон у неділю ввечері, 18 вересня.

Зазначимо, що різновиди 3ВАг та 3(1)ВАг знаходили лише декілька разів, тому, власне, ці 50 копійок такі дорогі.

Нагадаємо, раніше "Апостроф" писав, що браковану купюру у 5 гривень продають на аукціоні за 22 тисячі.


Олексій Руденко, Апостроф





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