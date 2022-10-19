НБУ увів в обіг пам’ятну монету «Соломія Крушельницька»

Національний банк 19 жовтня увів в обіг сувенірну монету номіналом 2 гривні, присвячену відомій українській оперній співачці Соломії Крушельницькій.

Фото: wikipedia.org

Деталі

Тираж монети «Соломія Крушельницька» у сувенірній упаковці — 30 тисяч штук.

На аверсі монети розміщено зображення Соломії Крушельницької в сценічному образі Аїди, обабіч від якої стилізовані куліси, прикрашені декоративним орнаментом та малий Державний Герб України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Соломії Крушельницької, праворуч від якого — стилізоване крило метелика, що символізує один з найвідоміших образів співачки в опері «Мадам Баттерфляй».

Соломія Крушельницька

Соломія Крушельницька (1872?1952) — українська оперна співачка, педагог. За життя визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород і відзнак, зокрема, звання «вагнерівська примадонна» XX століття.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що 3 жовтня Нацбанк презентував та увів в обіг пам’ятну монету «Сили територіальної оборони Збройних Сил України» номіналом 10 гривень.