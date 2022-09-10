В Україні монету в 1 грн продають за 15 тисяч грн: у чому її особливість, фото

Деякі, здавалося б, непоказні монети можуть принести своїм власникам непоганий прибуток. Так, в Україні за монету в 1 грн. 2015 року мають намір виручити 15 тис. грн.

Продають монету на спеціалізованому ресурсі Violity, інформує Апостроф.

Унікальність цієї гривні у виробничому браку. Її реверс щодо аверса повернутий на 180 градусів.

Згідно з інформацією на сайті, якою поділився власник монети з Черкаської області, її було виготовлено з бронзи у 2005 році, реставрація не проводилася.

Колекціонерів може також зацікавити матеріал монети, оскільки у 2005 році такі гривні виготовляли з латуні.

Нагадаємо, раніше "Апостроф" розповідав про те, що в Україні двохсотгривневу купюру продають на аукціоні за 8888 гривень . Висока вартість продиктована її особливістю.


Інна Погрібна, Апостроф





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогуГлава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогу
В Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обратиВ Україні зросли ціни на дрова: де вигідніше закупитись на зиму, і яку деревину обрати
Тисячі тонн українського зерна прибули до Африки балкером SEAEAGLEТисячі тонн українського зерна прибули до Африки балкером SEAEAGLE
Зеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в УкраїніЗеленський і Байрактар обговорили будівництво заводу «Байкар» в Україні
Активи Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – ШабунінАктиви Дерипаски, Ротенберга та Фрідмана в Україні залишаються у безпеці – Шабунін
Яйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяцьЯйця та овочі в лідерах: що подорожчало в Україні найбільше за останній місяць
Російський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJРосійський олігарх Михайло Фрідман пропонує Україні $1 млрд в обмін на зняття санкцій - WSJ
Зарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфериЗарплати в Україні: скільки платять працівникам сільськогосподарської сфери
Ціни на продукти: чи подешевшає картопля в УкраїніЦіни на продукти: чи подешевшає картопля в Україні
Мінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - МінфінМінімальна зарплата в Україні у 2023 році не збільшиться - Мінфін
Последние новости
Подгружаем последние новости