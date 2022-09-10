В Україні монету в 1 грн продають за 15 тисяч грн: у чому її особливість, фото

Деякі, здавалося б, непоказні монети можуть принести своїм власникам непоганий прибуток. Так, в Україні за монету в 1 грн. 2015 року мають намір виручити 15 тис. грн.

Продають монету на спеціалізованому ресурсі Violity, інформує Апостроф .

Унікальність цієї гривні у виробничому браку. Її реверс щодо аверса повернутий на 180 градусів.

Згідно з інформацією на сайті, якою поділився власник монети з Черкаської області, її було виготовлено з бронзи у 2005 році, реставрація не проводилася.

Колекціонерів може також зацікавити матеріал монети, оскільки у 2005 році такі гривні виготовляли з латуні.

Нагадаємо, раніше "Апостроф" розповідав про те, що в Україні двохсотгривневу купюру продають на аукціоні за 8888 гривень . Висока вартість продиктована її особливістю.