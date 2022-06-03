ПриватБанк и Ощадбанк изменили курс доллара

Средний курс покупки американского доллара составляет 35 грн, а продажи – 35,9 грн. Неделю назад он стоил больше - 35,5 и 36,6 грн соответственно. Об этом свидетельствуют обновленные данные специализированного сайта "Минфин".

ПриватБанк и Ощадбанк изменили курс долара: где выгоднее покупать валюту

Сегодня, 3 июня, банки снизили курс купли-продажи доллара. Ситуация в кассах самых популярных банках страны состоит так:

  • ПриватБанк – 35,2 грн/35,7 грн;
  • Ощадбанк – 34,9 грн/35,9 грн;
  • ПУМБ – 35,3 грн/36 грн;
  • Укрэксимбанк – 34 грн/35,5 грн;
  • Райффайзен Банк – 35,2 грн/36,3 грн.
ПриватБанк и Ощадбанк изменили курс долара: где выгоднее покупать валюту

Что касается карточных операций, крупнейшие банки Украины установили следующие курсы для покупки и продажи доллара:

  • Приватбанк – 29,25 грн/32,7 грн;
  • Ощадбанк – 29,25 грн /32,4 грн;
  • Укрексімбанк - 34 грн/35,5 грн;
  • Укргазбанк – 31,5 грн/32,15 грн;
  • Альфа-Банк - 29,5 грн/32,6 грн;
  • OTP Bank – 29,3 грн/32,7 грн;
  • Укрсиббанк – 29,26 грн/ 32,18 грн.

Напомним, 21 мая Национальный банк Украины отменил ограничения курса, по которому уполномоченные учреждения имеют право продавать наличную валюту клиентам. До этого дня он мог отклоняться от официального максимум на 10%.

После начала войны с Россией в Украине заморозили курс доллара на уровне 29,25 грн. Эксперты заверили, что такие показатели будут действовать до окончания военного положения.

Сегодня стало известно о первом банке, который обанкротился с начала войны . Аналитики рассказали, что будет со сбережениями клиентов.


Ловіцька Леся, Тудей





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