В Днепре на прилавках неожиданно появились арбузы: сколько придется заплатить

Несмотря на то, что сегодня только третий день лета в супермаркетах Днепра уже вовсю торгуют арбузами.

Как передает Днепр.Инфо, огромная ягода появилась на прилавке аккурат 1 июня.

Арбузы внешне практически ничем не отличаются от тех, которые мы привыкли покупать на рынках и в магазинах в августе. Разве что полоски на них немного тусклее и их меньше. Но размеры багчевых огромны.

Один затягивает в среднем на 7 кг, но есть и еще большего размера. Поэтому, чтобы покупатели купили хоть немного и не испугались цены за товар – их разрезают пополам.

Но и половинки весят «солидно». Одна может затянуть на 4-5 кг. К слову, за кило арбуза просят 29,9 грн, а поскольку бахчевые большие, то чтобы ими полакомиться нужно выложить около 150 грн. Откуда привезен арбуз – в магазине не сообщили.