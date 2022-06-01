РоSSийская нефть продолжает прибывать в США, несмотря на санкции – The Wall Street Journal

Танкеры с нефтью прибыли в США через Суэцкий канал и через Атлантический океан с нефтеперерабатывающих заводов Индии, информирует ZN.ua.

РоSSийская нефть продолжает прибывать в США, несмотря на санкции – The Wall Street Journal

В порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в мае прибыли танкеры с роSSийской нефтью, несмотря на то, что Штаты ввели эмбарго на роSSийские энергоресурсы, сообщает The Wall Street Journal.

В марте США запретили импорт сжиженного газа, каменного угля, нефти и продуктов нефтепереработки из РоSSии. WSJ отмечает, что эти ограничения могут не действовать, если продукт имеет смешанное происхождение.

Управление по контролю за иностранными активами США обычно устанавливает, что товар происходит из определенной страны, если на 25% или более состоит из добытого в ней сырья. Непонятно, было ли сделано исключение для нефти и нефтепродуктов – в частности, дизельного топлива и бензина.

Теоретически трейдеры нефти могут завозить роSSийские энергоносители и дальше, если они были изготовлены в неподсанкционной стране – например, Индии, которая стала одним из крупнейших покупателей роSSийской нефти – и были переработаны, например, в дизель, керосин или химикаты.

По данным трекеров, один из танкеров, прибывший 22 мая в Нью-Йорк, отправился из индийского порта Сикка еще 21 апреля без указания конкретного места назначения.

Также были случаи, когда роSSийская нефть передавалась с одного танкера на другой в Средиземном море, у берегов Западной Африки и в Черном море – после чего отправлялась в Китай, Индию и Западную Европу.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда танкеры с роSSийской нефтью скрывают свое местонахождение, чтобы их было труднее отследить.

«Похоже, существует формат торговли, когда роSSийская нефть перерабатывается в Индии, после чего ее часть продается в США», – прокомментировал ведущий аналитик финского Центра исследования энергетики и чистого воздуха Лаури Милливирта.

Лидеры ЕС на саммите приняли решение о введении нефтяного эмбарго против РоSSии. Это эмбарго входит в шестой пакет санкций ЕС.

Новый пакет санкций включает запрет на импорт нефти из РФ с временным исключением для трубопроводных поставок по нефтепроводу «Дружба».

Даже с этим исключением нефтяное эмбарго будет болезненным для РФ, потому что сразу коснется 75% нефтяного экспорта РФ в Европу и 90% – до конца года.


Антон Герасименко, ZN.ua

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