Австрия продлила бесплатный проезд для украинцев до июля

Страны Европы с 1 июня отменяют бесплатный проезд для украинских беженцев. Однако, Австрия решила продлить возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для украинцев еще на месяц - до 1 июля. Об этом заявили в посольстве Украины в Республике Австрия.

В одной из европейских стран продлили бесплатный проезд для украинцев до конца июня

"Город Вена оказывает поддержку людям, которые бежали в Вену от войны в Украине. Перемещенные украинцы могут бесплатно пользоваться Wiener Linien до конца июня", — сказано в официальном сообщении посольства.

В то же время парковка для автомобилей с украинской регистрацией с 1 июня в Австрии будет платной.

В одной из европейских стран продлили бесплатный проезд для украинцев до конца июня

В большинстве населенных пунктов Австрии парковки оплачиваются в период с 9:00 до 19:00 по будням. По субботам оплата взимается только на парковках, расположенных в центре города, и только в период с 9:00 до 13:00, по воскресеньям парковки бесплатные.

Цены на парковку зависят от места и времени суток. В среднем 15 минут парковки везде бесплатные, до 30 минут - 1 евро, от 60 минут - 2 евро, до 120 минут - 4 евро.

Что касается цен на проезд в общественном транспорте Вены и других австрийских городов, то проездной на неделю в среднем будет стоить от 17 евро, на месяц - 51 евро, разовая поездка в автобусе или трамвае - 2,60 евро, в метро - 2,20 евро. На проезд в метро также есть отдельные проездные (суточные, недельные, выходного дня, месячные и годовые) по разной стоимости.

Ранее сообщалось, сколько украинским беженцам в среднем стоит месяц жизни в Австрии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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