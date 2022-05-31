Налоги возвращаются: что изменится для бизнеса уже вскоре

В Украине возвращают налоги и пошлины на товары, которые ввозятся из-за границы. Условия ввоза останутся неизменными только для одной группы товаров. НДС и пошлины вернутся, как только в парламенте проголосуют соответствующий закон. А его, по всей вероятности, проголосуют, поскольку Кабмин уже одобрил и поддержал соответствующий законопроект.

Об этом написал в своем Telegram член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Оказывается, вчера Кабмин (Минфин/ Минэконом) поддержал внесение законопроекта про возврат всех таможенных пошлин и НДС на импортные товары (без авто и топлива). Будет скоро от Правительства зарегистрирован в Раде", – написал депутат.

Отмена НДС и таможенных сборов в начале войны были экономически оправданы, говорят эксперты. Это позволило насытить украинский рынок товарами первой необходимости и сдержать рост цен. Однако теперь нужно постепенно возвращаться к довоенной модели налогообложения, поскольку необходимо наполнять бюджет.

О том, что НДС и пошлины на импорт нужно возвращать, в последнее время говорили едва ли не все эксперты. В частности, на днях такую мысль обнародовал глава Минфина Сергей Марченко. По словам главного финансиста страны, нужно хоть как-то сбалансировать бюджет. Донорской помощи Запада уже не хватает, и с каждым месяцем бюджетная дыра становится все огромнее.

При этом Марченко заявил, что все налоговые преференции, которые власть дала бизнесу с началом войны в Украине, сохраняются. Вводятся только НДС и таможенные пошлины на импорт.

Совершенно очевидно, что все эти реанимированные финансовые обязательства бизнес не станет нести на своих плечах. Он просто будет вынужден поднять цены на ввозимый товар. А значит, за это заплатят все украинцы без исключения.

Поначалу в СМИ просочилась информация, что оставят беспошлинный ввоз на топливо и автомобили. В связи с этим нардеп Железняк даже обнародовал в своем Telegram-канале "ненавязчивую" статистику:

"Итак, свежие данные касательно ввезённых авто с льготой: Апрель-май: 123,6 тысяч машин. Общая сумма налоговой и таможенной льготы: 13,6 млрд грн. Из интересного: темпы ввоза не падают. В среднем в будний день 4000-5000 машин завозят".

Но, как позже выяснилось, Кабмин все же внес в законопроект все импортируемые товары, включая и автомобили. Оставили только топливо, мотивируя тем, что введение пошлин на него может привести к дальнейшему росту и без того заоблачных цен.

"Так, появился официально текст от КМУ законопроекта #7418. Да, в нем убирают льготы на ввоз авто в Украину ? (с 01/07/2022). Также есть норма про освобождение от пенсионного сбора электрокаров. Топливо этим законом не трогают", - поделился нардеп.

Напомним, из-за огромного дефицита бюджета, в Украине прогнозируют снижение соцвыплат. Номинальный их размер трогать, вероятно, не станут. Однако индексировать не будут, из-за чего снизится их покупательная способность.