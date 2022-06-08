Налоги во время войны пополнят еще одним
Украинцам хотят пополнить налоги во время войны еще одним. Нацбанк предлагает ввести дополнительный налог на некритический импорт.
Об этом рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.
В военное время поступления в бюджет Украины катастрофически сократились. И, если бы не помощь иностранных партнеров, наша страна, к сожалению, не смогла бы уже три с половиной месяца противостоять врагу, даже несмотря на мужество украинских военных. Однако первый шоковый период от войны уже прошел, и Украине нужно возвращаться к привычным способам наполнения казны. В первую очередь – от налоговых поступлений.
А они очень сильно сократись как из-за общего сокращения работающих предприятий (более чем вдвое), так и из-за ввода ряда налоговых послаблений для бизнеса в начале войны. Сейчас власть понемногу начинает возвращать прежние налоги и сборы. В частности, возвращают ввозные пошлины на импорт. Пока беспошлинным оставили только ввоз топлива.
А теперь Нацбанк Украины предлагает ввести еще один налог – дополнительный налог для некритического импорта.
"Нужно сначала вернуться к налогообложению импорта - и мы надеемся, что эта инициатива будет реализована парламентом, - а также ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта", - рассказал Гелетий.
По мнению одного из топ-мнеджеров НБУ, это поможет не только наполнению бюджета, но и позволит подержать отечественного производителя. Ведь бремя от дополнительного налога будет заложено в цену импортного товара, и таким образом аналогичный украинский товар будет дешевле импортного. А значит, у украинских производителей будет больше шансов продать свой товар.
Напомним, в Украине отменят льготы на ввоз импорта, поскольку нужно чем-то наполнять казну. Свою роль в начале войны, когда нужно было срочно насытить Украину товарами первой необходимости, эти льготы уже отыграли.