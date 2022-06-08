Налоги во время войны пополнят еще одним

Украинцам хотят пополнить налоги во время войны еще одним. Нацбанк предлагает ввести дополнительный налог на некритический импорт.

Налоги во время войны хотят увеличить: кому и за что придется заплатить дополнительно

Об этом рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.

В военное время поступления в бюджет Украины катастрофически сократились. И, если бы не помощь иностранных партнеров, наша страна, к сожалению, не смогла бы уже три с половиной месяца противостоять врагу, даже несмотря на мужество украинских военных. Однако первый шоковый период от войны уже прошел, и Украине нужно возвращаться к привычным способам наполнения казны. В первую очередь – от налоговых поступлений.

А они очень сильно сократись как из-за общего сокращения работающих предприятий (более чем вдвое), так и из-за ввода ряда налоговых послаблений для бизнеса в начале войны. Сейчас власть понемногу начинает возвращать прежние налоги и сборы. В частности, возвращают ввозные пошлины на импорт. Пока беспошлинным оставили только ввоз топлива.

Налоги во время войны хотят увеличить: кому и за что придется заплатить дополнительно

А теперь Нацбанк Украины предлагает ввести еще один налог – дополнительный налог для некритического импорта.

"Нужно сначала вернуться к налогообложению импорта - и мы надеемся, что эта инициатива будет реализована парламентом, - а также ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта", - рассказал Гелетий.

По мнению одного из топ-мнеджеров НБУ, это поможет не только наполнению бюджета, но и позволит подержать отечественного производителя. Ведь бремя от дополнительного налога будет заложено в цену импортного товара, и таким образом аналогичный украинский товар будет дешевле импортного. А значит, у украинских производителей будет больше шансов продать свой товар.

Напомним, в Украине отменят льготы на ввоз импорта, поскольку нужно чем-то наполнять казну. Свою роль в начале войны, когда нужно было срочно насытить Украину товарами первой необходимости, эти льготы уже отыграли.


Марченко Любов, Тудей





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