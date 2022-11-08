Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"

За підсумками націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти" держава контролюватиме понад 600 автозаправних станцій. А отже, тепер держава стала другим найбільшим учасником ринку за кількістю станцій після групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Він також додав, що причини націоналізації компаній залишаються незрозумілими. Водночас "Укртатнафта" отримала суттєві руйнування через ракетні удари РФ , зокрема по Кременчуцькому НПЗ.

"Завод треба відновлювати, це сотні мільйонів доларів. Потрібні оборотні кошти, чи є вони у держави, яка просить допомоги у всього світу?... (щодо "Укрнафти") Переробляти сировину, що видобувається, немає де. Давно обговорюється питання експорту до Європи, але до чого тут Міноборони і т.д.? – міркує Куюн.