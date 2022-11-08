Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
На відновлення підприємств потрібно сотні мільйонів доларів, інформує
За підсумками націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти" держава контролюватиме понад 600 автозаправних станцій. А отже, тепер держава стала другим найбільшим учасником ринку за кількістю станцій після групи "Приват" Ігоря Коломойського. Про це
Він також додав, що причини націоналізації компаній залишаються незрозумілими. Водночас "Укртатнафта" отримала суттєві руйнування через ракетні удари РФ, зокрема по Кременчуцькому НПЗ.
"Завод треба відновлювати, це сотні мільйонів доларів. Потрібні оборотні кошти, чи є вони у держави, яка просить допомоги у всього світу?... (щодо "Укрнафти") Переробляти сировину, що видобувається, немає де. Давно обговорюється питання експорту до Європи, але до чого тут Міноборони і т.д.? – міркує Куюн.