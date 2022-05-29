Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ

Государственный концерн "Укроборонпром" продал с молотка именную ручку президента США Джо Байдена. Вырученные 600 тыс. грн будут направлены на закупку пикапов для новосозданного 47 батальона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Внимания сейчас нуждаются в наших Вооруженных силах", – процитировала пресс-служба "Укроборонпрома" слова мужчины по имени Александр, который приобрел ручку за 600 тыс. грн, но захотел остаться анонимом.

"Мы только скажем, что Александр – один из участников благотворительной инициативы ради поддержки украинских волонтерских организаций и движений. Ребята решили принять участие в аукционе, чтобы помочь вновь батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса", – говорится в сообщении "Укроборонпрома".