Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ

Вырученные средства пойдут на закупку пикапов для батальона под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса

Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
© Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" продал с молотка именную ручку президента США Джо Байдена. Вырученные 600 тыс. грн будут направлены на закупку пикапов для новосозданного 47 батальона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Внимания сейчас нуждаются в наших Вооруженных силах", – процитировала пресс-служба "Укроборонпрома" слова мужчины по имени Александр, который приобрел ручку за 600 тыс. грн, но захотел остаться анонимом.

"Мы только скажем, что Александр – один из участников благотворительной инициативы ради поддержки украинских волонтерских организаций и движений. Ребята решили принять участие в аукционе, чтобы помочь вновь батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса", – говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Аукцион начался 24 мая на портале Prozorro.Продажи. Организаторы сообщали, что ручку для аукциона предоставил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Ее Джо Байден подарил ему еще в 2017 году во время своего визита в Украину в роли вице-президента США.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Monobank готовится к бегству клиентов в другие банкиMonobank готовится к бегству клиентов в другие банки
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы в апреле сняли наличные деньги за рубежом на $714 млн. Больше всего — «карточные туристы»Украинцы в апреле сняли наличные деньги за рубежом на $714 млн. Больше всего — «карточные туристы»
Пенсия в Украине: какой период деньги хранятся на УкрпочтеПенсия в Украине: какой период деньги хранятся на Укрпочте
Деньги украинцев: в какой валюте лучше хранить сбереженияДеньги украинцев: в какой валюте лучше хранить сбережения
Выплаты переселенцам во время войны: жители каких областей и общин могут получить деньгиВыплаты переселенцам во время войны: жители каких областей и общин могут получить деньги
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
В Австрии в связи с санкциями ЕС заморожены деньги роSSийских олигарховВ Австрии в связи с санкциями ЕС заморожены деньги роSSийских олигархов
США окажет помощь Украине на $40 млрд: на что пойдут деньгиСША окажет помощь Украине на $40 млрд: на что пойдут деньги
Украинцы несут деньги в банки. Объем средств, размещенных физлицами на счетах, вырос до 769,5 миллиардаУкраинцы несут деньги в банки. Объем средств, размещенных физлицами на счетах, вырос до 769,5 миллиарда
Мошенники выманивают у украинцев деньги под предлогом "помощи от ООН": как выглядит ловушкаМошенники выманивают у украинцев деньги под предлогом "помощи от ООН": как выглядит ловушка
ПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентовПриватБанк будет снимать деньги с каждой покупки клиентов
Последние новости
Подгружаем последние новости