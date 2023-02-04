США вперше передадуть конфісковані у російського олігарха гроші на допомогу Україні

Прокуратура Сполучених Штатів Америки планує передати 5,4 мільйона доларів, конфісковані у російського олігарха Константіна Малофєєва, у розпорядження Державному департаменту для їх подальшого спрямування на відновлення України. Про перше подібне рішення повідомив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час спільного виступу зі своїм українським колегою Андрієм Костіним, пише CNN .

«Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Активи були конфісковані після того, як я оголосив у квітні минулого року про висунення обвинувачення російському олігарху Константіну Малофєєву в ухиленні від санкцій», – зазначив він.

За даними Мінфіну Штатів, у червні з банківського рахунку зазначеного бізнесмена було вилучено мільйони доларів. Проти нього були введені санкції за те, що він діяв чи мав намір діяти в інтересах чи від імені уряду РФ .

«Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах», – наголосив Гарланд.