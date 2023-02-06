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2023-02-06
США передадуть Україні конфісковані в російського олігарха гроші
США передадуть Україні $5,4 млн, конфісковані в російського олігарха. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією РФ. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін в телеграм-каналі.
Фото: телеграм-канал Офісу генпрокурора
За його словами, процес передачі коштів вже розпочався.
«Дякую моєму другу, Генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і його команді. Вперше в історії погоджено передачу конфіскованих російських активів на користь відбудови України. Знаю — це лише початок. Вірю — з часом у цивілізованому світі не буде місця для російських олігархів та їхніх зароблених на крові статків», — зазначив Костін.