США передадуть Україні конфісковані в російського олігарха гроші

США передадуть Україні $5,4 млн, конфісковані в російського олігарха. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією РФ . Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін в телеграм-каналі.

Фото: телеграм-канал Офісу генпрокурора

За його словами, процес передачі коштів вже розпочався.