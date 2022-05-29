Цена на гречку вырастет более 100 гривен

Гречневая крупа уже не первый год держится в отряде лидеров ценовой гонки. А война еще больше обострила эту проблему: цена на гречку будет расти и далее. Итак, уже в скором времени украинцы увидят в супермаркетах трехзначные ценники на этот продукт. Причем стоимость килограмма гречки может быть выше 100 гривен.

100 гривен – не предел: цена на гречку вырастет выше сотни

Так прокомментировал ситуацию с ценами на гречку финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

Украине и в предыдущие годы не хватало собственной гречневой крупы, говорит Слуцкий. Аграрии не слишком жаловали эту культуру, отдавая предпочтение другим зерновым, из которых можно было выжать большие прибыли. Поэтому, помимо собственной гречки, украинский рынок удовлетворял потребности населения еще и за счет импорта.

Несмотря на все торговые ограничения, действовавшие между нашей страной и РФ, гречка из РоSSии регулярно поступала на наш рынок. Правда, в последние годы она шла окольными дорогами через Казахстан. Но всех это устраивало. Кроме того, часть гречки поступала нам из Беларуси, и еще немного – из самого Казахстана. Сейчас, по понятным причинам, заграничные поставки пропали, и Украина осталась наедине со своими "гречневыми" проблемами.

100 гривен – не предел: цена на гречку вырастет выше сотни

Из-за сокращения посевных площадей, Украина в этом году не сможет засеять даже прошлогоднюю площадь, которая была отведена под гречку. Следовательно, урожай будет еще меньше, чем в предыдущие годы.

"В этом году Украина сможет собрать примерно только 20 тыс. тонн гречки при необходимости минимум 100 тысяч тонн. Такой огромный дефицит (более 80 тысяч тонн) неоткуда импортировать, поэтому, учитывая большой спрос на нее и низкое предложение, цены продолжат расти… и в ближайшее время мы увидим ценники свыше 100 гривен за килограмм", – прогнозирует Слуцкий.

С начала 2022 года цена на гречку уже выросла на 32%. Сейчас средняя стоимость килограмма этой крупы составляет 62 гривны. Но уже и теперь на полках супермаркетов можно встретить гречку по 80-90 гривен за кило. Однако, судя по прогнозам, вскоре и такая цена будет нам казаться вполне приемлемой.

В то же время, есть продукты, которых украинцам хватит не на один год. В частности, имеющегося запаса подсолнечного масла и зерна подсолнечника нам хватит на 5 лет.


Марченко Любов, Тудей

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