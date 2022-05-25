Аренда квартир в Украине подорожала на 225%

Аренда квартир в Украине значительно подорожала в последние полгода. Эксперты зафиксировали рекордный рост цен на жилье в западных регионах страны.

Аренда квартир в Украине подорожала на 225%: в каких регионах самые низкие цены

По данным ресурса Flatfy, в период с октябрь 2021-го по май 2022-го максимально повысилась стоимость съемного жилья на Закарпатье. Отмечено, что в Ужгородской области цены увеличились на 225%. Второе место по стоимости аренды занимает Черновицкая область. Там снять квартиру стало дороже на 156%. В топ-3 рекордсменов оказалась Ивано-Франковская область, где цена арендной платы выросла на 128%.

Жилье во Львове и Львовской области никогда нельзя было назвать дешевым. Прирост цены за аренду составил 96%. Стоимость аренды резко взлетела в Черкасской (на 88%), Тернопольской (81%) и Винницкой (55%) областях.

Небольшой скачок цен зафиксировали в Днепропетровской (34%), Ровенской (35%), Запорожской (41%) и Хмельницкой областях (46%). Минимальный рост арендной платы выставили владельцы недвижимости в Кировоградской (5%), Полтавской (5%), Черниговской (10%), Сумской (15%) областях и на Волыни (20%).

Аренда квартир в Украине подорожала на 225%: в каких регионах самые низкие цены

В Харькове и Житомире цены на съемное жилье не изменились. В областях, где идут военные действия, арендная плата снизилась.

В Киеве и Киевской области арендовать квартиры стало дешевле на 11%. Падение цен на съемное жилье наблюдается в Николаевской (5%), Херсонской (8%) и Одесской областях (21%).

Напомним, какой суммой нужно располагать украинским беженцам, чтобы снять квартиру в Польше.


Ловіцька Леся, Тудей

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