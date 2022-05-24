Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму

Война вынудила наших сограждан искать новые дома в Европе. По данным Министерства социальной политики, украинские беженцы – более 5 миллионов человек. Стало известно, сколько они потратили денег в прошлом месяце.

Большинство украинцев выехали в соседние страны: более 2 миллионов человек – в Польшу . Беженцы получают выплаты от государств, в которых временно остановились. Выяснилось, что они тратят немалые средства на жизнь за границей. В апреле сумма составила 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил представитель Украины во Всемирном банке Роман Качур в беседе с Forbes. Он сослался на данные Нацбанка Украины.

Отмечено, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран примерно по 400 долларов в месяц. 80% средств составили обналичивание и оплата товаров в POS -терминалах торговых сетей.

Больше всего денег украинцы оставили в магазинах, где покупали продукты и непродовольственные товары. Они оплачивали номера в отелях, счета в заведениях общепита и совершали операции на АЗС.

"Получается, наши беженцы – не совсем беженцы, а довольно состоятельные туристы, активно поддерживающие европейскую индустрию гостеприимства", – указал Качур.

Фиксируется 3-4-кратный рост в сравнении со статистикой зарубежных расходов в прошлом году.

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