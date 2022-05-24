Цены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войны

В Украине продолжают расти цены на молочную продукцию, в то время как спрос на молочку падает. Основной причиной роста цен является подорожание логистики.

По словам аналитиков, производители в Украине имеют достаточно ресурсов на производство молочной продукции, но потребительский спрос упал. Несмотря на то, что украинцы уже возвращаются из-за рубежа, платежеспособность населения ухудшается, а инфляция растет.

Повышать цены производители пока что не намерены, ведь тогда их продукцию и вовсе перестанут покупать. Украинцы в период войны экономят на всем, а молочка - это не тот продукт, без которого нельзя представить свой рацион.

Чтобы привлечь покупателей, некоторые поставщики делают скидку на свою продукцию, тем самым начиная работать в убыток. Логистика по стране подорожала, и учитывая нынешнюю стоимость транспортных перевозок в Украине, молочка на полках супермаркетов дешеветь не будет.

Благодаря гуманитарным поставкам в том числе, дефицита молочных продуктов в Украине нет. В апреле в страну ввезли незначительный объем молока и кисломолочных продуктов, который нельзя расценивать как конкуренцию для отечественных производителей. В мае импорт будет еще меньше, так как свежие молокопродукты исключили из списка критического импорта.

Ранее сообщалось, что в Украине снизились цены на сало и некоторые сорта мяса в мае.