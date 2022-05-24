Цены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войны

В Украине продолжают расти цены на молочную продукцию, в то время как спрос на молочку падает. Основной причиной роста цен является подорожание логистики.

Украинцам рассказали, как изменились цены на молочные продукты во время войны

По словам аналитиков, производители в Украине имеют достаточно ресурсов на производство молочной продукции, но потребительский спрос упал. Несмотря на то, что украинцы уже возвращаются из-за рубежа, платежеспособность населения ухудшается, а инфляция растет.

Повышать цены производители пока что не намерены, ведь тогда их продукцию и вовсе перестанут покупать. Украинцы в период войны экономят на всем, а молочка - это не тот продукт, без которого нельзя представить свой рацион.

Украинцам рассказали, как изменились цены на молочные продукты во время войны

Чтобы привлечь покупателей, некоторые поставщики делают скидку на свою продукцию, тем самым начиная работать в убыток. Логистика по стране подорожала, и учитывая нынешнюю стоимость транспортных перевозок в Украине, молочка на полках супермаркетов дешеветь не будет.

Благодаря гуманитарным поставкам в том числе, дефицита молочных продуктов в Украине нет. В апреле в страну ввезли незначительный объем молока и кисломолочных продуктов, который нельзя расценивать как конкуренцию для отечественных производителей. В мае импорт будет еще меньше, так как свежие молокопродукты исключили из списка критического импорта.

Ранее сообщалось, что в Украине снизились цены на сало и некоторые сорта мяса в мае.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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