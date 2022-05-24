В РоSSии рассказали, чем опасно укрепление рубля

РоSSийские эксперты считают, что текущее укрепление рубля негативно может отразиться на экономике страны-агрессора. Страдают экспортеры и госбюджет, на очереди и импортеры продукции, которые напряглись и не знают, что делать. Об этом пишут росСМИ.

Во-первых, теряют экспортеры. Чем выше курс национальной валюты, тем ниже доходы от продаж. «При переводе экспортной выручки в рубли лучше получить 100 руб за 1 доллар чем, например, 75. Понятное дело, что в условиях открытой здоровой экономики нужно соблюдать баланс, так как в то же время лучше покупать иностранный товар за 30 рублей за доллар, чем платить 75 руб за этот же доллар», — говорит аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Во-вторых, теряет бюджет. Чем ниже доходы, тем ниже налогооблагаемая база у предприятий, что снижает поступления в бюджет.