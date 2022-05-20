Украина получила 36,7 млн долларов в рамках платформы United24 за две недели ее работы

Уже известно, на что направили часть средств.

Украина получила 36,7 млн долларов в рамках платформы United24 за две недели ее работы
© finbalance.com.ua

В течение двух недель с начала работы платформы United24, созданной для финансовой поддержки Украины, на счета НБУ в общей сложности поступило уже 36 716 364 доллара. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Ссылаясь на первый отчет украинских министерств, он рассказал, на что направили полученные деньги.

В частности, Минздрав закупает шесть аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью около одного миллиона гривен каждый для заведений экстренной медицинской помощи в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. А Минобороны — 30 492 бронежилета и 35 674 каски, общая стоимость которых составила 930 миллионов гривен.

Кроме того, продолжается сбор средств по направлению "Отстройка Украины". Впоследствии их используют для восстановления объектов критической инфраструктуры.


Максим Царук, ZN.ua

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