Украина получила 36,7 млн долларов в рамках платформы United24 за две недели ее работы

В течение двух недель с начала работы платформы United24, созданной для финансовой поддержки Украины, на счета НБУ в общей сложности поступило уже 36 716 364 доллара. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram .

Ссылаясь на первый отчет украинских министерств, он рассказал, на что направили полученные деньги.

В частности, Минздрав закупает шесть аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью около одного миллиона гривен каждый для заведений экстренной медицинской помощи в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. А Минобороны — 30 492 бронежилета и 35 674 каски, общая стоимость которых составила 930 миллионов гривен.

Кроме того, продолжается сбор средств по направлению "Отстройка Украины". Впоследствии их используют для восстановления объектов критической инфраструктуры.