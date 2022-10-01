Україна звернеться до МВФ за фінансуванням у рамках програми Rapid Financing Instrument — НБУ

Україна планує звертатися до МВФ за додатковою допомогою у сумі близько $1,3 млрд, інформує ZN.ua.

Україна звернеться до МВФ за фінансуванням у рамках програми Rapid Financing Instrument — НБУ
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Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 30 вересня розширення інструментів антикризового фінансування, повідомляє прес-служба Національного банку України.

Це дозволить Україні звернутися за новим траншем у рамках Rapid Financing Instrument (інструмент швидкого фінансування, RFI).

Такий інструмент, так зване антишокове продовольче вікно, передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які страждають на суттєвий дефіцит платіжного балансу, викликаний глобальною продовольчою кризою.

Україна планує скористатися цією можливістю і звертатиметься до МВФ за додатковою допомогою близько $1,3 млрд.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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