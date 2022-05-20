Депозиты в условиях войны: в Фонде гарантирования рассказали, как будет работать 100% возмещение

В период кризиса население страны больше всего нуждаются в чувстве уверенности. И именно эту уверенность вкладчикам банков должна дать инициатива Президента о введении 100% возмещения по вкладам на период действия военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены. Об этом рассказала Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в колонке для НВ.

По ее словам, соответствующие изменения уже внесены в законодательство и вступили в силу с 13 апреля 2022 года.

«Что это значит? Что в случае если сегодня банк будет признан неплатежеспособным, его вкладчики физические лица получат свои средства в полном объеме. Это очень непростая и беспрецедентная для нашего государства мера, которая, между тем, неоднократно использовалась в мировой практике», - отметила она.

Например, эта мера была применена во время глобального кредитного кризиса 2008 года в Ирландии, Дании, Исландии и Германии. В течение кризисного периода (в некоторых странах — до 24 месяцев) гарантировался возврат 100% суммы депозитов физлиц. По завершению кризиса — страны возвращались к своим гарантированным ограничениям.

«Кстати, этот принцип заложен и в нашем законодательстве — через три месяца после прекращения или отмены военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн», - добавила она.