Япония предоставит Украине еще $300 миллионов в кредит

Правительство Японии приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере $300 млн для ее поддержки при отражении полномасштабного вторжения РоSSии. Об этом сообщает NHK.

Япония предоставит Украине еще $300 миллионов в кредит
Фото: bbc.com

Как отмечается, руководство страны поддерживает Киев и его соседей гуманитарной и финансовой помощью, а также обсуждает конкретные способы большей поддержки Украине.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио намерен проинформировать о решении на встрече с президентом США Джо Байденом 23 мая.

Вместе с Байденом он стремится подтвердить готовность стран Большой семерки продемонстрировать единство и продолжать оказывать помощь Украине, а также оказывать большее давление на РоSSию с помощью дополнительных санкций.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества JICA Др. Танака подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине кредита на $100 млн на льготных условиях.

В апреле премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна увеличит общую сумму займов для Украины до $300 миллионов. Тем самым Япония предоставит Украине кредиты на общую сумму в $600 млн.

Отмечается, что Украина не будет использовать эти средства для военных целей. Денежные средства будут направлены на «усиление демонополизации и антикоррупционных институций, укрепление рынков земли и кредитов, а также социальной защиты».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
АТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разыАТБ: цены на продукты из украинской торговой сети кое-где взлетели в разы
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Военные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработатьВоенные облигации: украинцам рассказали, реально ли на них заработать
Работа в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансийРабота в Греции: для украинцев открыли 50 тысяч вакансий
Блок рекламы


Похожие новости
Цены на сахар в Украине продолжают растиЦены на сахар в Украине продолжают расти
Доллар в Украине резко вырос: за сколько в Украине продают валюту на черном рынкеДоллар в Украине резко вырос: за сколько в Украине продают валюту на черном рынке
Бензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июнеБензин и дизтопливо в Украине: что будет с ценами в мае и июне
Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензинаПольша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина
Аренда жилья в Украине: где самые выгодные ценыАренда жилья в Украине: где самые выгодные цены
В Украине резко взлетел курс доллара: сколько дают за американскую валютуВ Украине резко взлетел курс доллара: сколько дают за американскую валюту
В Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатитьВ Украине вернули часть налогов во время войны: кому придется заплатить
Еврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евроЕврокомиссия предложила Украине макрофинансовую помощь на 9 млрд евро
Пенсии в Украине: кому повысят размер выплатПенсии в Украине: кому повысят размер выплат
Оплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилосьОплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилось
Последние новости
Подгружаем последние новости