Япония предоставит Украине еще $300 миллионов в кредит

Правительство Японии приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере $300 млн для ее поддержки при отражении полномасштабного вторжения РоSSии. Об этом сообщает NHK.

Фото: bbc.com

Как отмечается, руководство страны поддерживает Киев и его соседей гуманитарной и финансовой помощью, а также обсуждает конкретные способы большей поддержки Украине.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио намерен проинформировать о решении на встрече с президентом США Джо Байденом 23 мая.

Вместе с Байденом он стремится подтвердить готовность стран Большой семерки продемонстрировать единство и продолжать оказывать помощь Украине, а также оказывать большее давление на РоSSию с помощью дополнительных санкций.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества JICA Др. Танака подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине кредита на $100 млн на льготных условиях.

В апреле премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна увеличит общую сумму займов для Украины до $300 миллионов. Тем самым Япония предоставит Украине кредиты на общую сумму в $600 млн.

Отмечается, что Украина не будет использовать эти средства для военных целей. Денежные средства будут направлены на «усиление демонополизации и антикоррупционных институций, укрепление рынков земли и кредитов, а также социальной защиты».