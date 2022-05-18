В Украине резко взлетел курс доллара: сколько дают за американскую валюту

По состоянию на 18 мая, среда, в Украине резко подорожал курс доллара к гривне. В некоторых обменных пунктах столицы продают 1 доллар за 36,20 гривен, несмотря на то, что Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривен до конца войны.

Об изменениях покупки и продажи валюты на "черном" рынке узнавал "Апостроф".

Так, в спальном районе Киева в одном из обменных пунктов за один доллар США просят 36,20 гривен. В то же время, покупают его за 35,40 гривен.

На Привокзальной площади в Киеве курс немного либеральнее: если хочешь купить американскую валюту, плати 35,40 гривен за один доллар США . А если хочешь продать, то предложат цену в 34,50 гривен.