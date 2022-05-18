На одну вакансию претендует 7 безработных, кому в Украине легче найти работу: названы популярные сферы

Больше всего вакансий открыто в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.

Половина всех работающих украинцев либо потеряли работу, либо столкнулись с сокращением зарплаты после вторжения рф в Украину. При этом ситуация на рынке труда остается сложной - на одну открытую вакансию претендуют 7 безработных, пишет Сегодня.

Есть профессии представителям которых сложнее всего найти работу. Для них практически отсутствуют новые вакансии: юристы; страхователи; работники сферы обслуживания; охранники; педагоги и ученые; домашний персонал; специалисты, работавшие в сфере автомобильного бизнеса, закупкам.

Легче всего найти работу работникам: сферы продаж (18,6%); IТ, интернет, телеком (13,5%); сферы транспорта и логистики (9%); рабочего персонала (8,8%); сферы строительства (5,9%); медицины и фармацевтики (5,3%).