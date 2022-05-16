В Киеве возобновляется строительство жилья

Однако строительные компании заявляют о серьезных затруднениях, информирует ZN.ua.

В Киеве возобновляется строительство жилья
© pixabay.com

Рынок недвижимости Киева начинает восстанавливаться. Если с началом роSSийского вторжения строительство в стране остановилось, то в апреле ситуация стала улучшаться. В частности, со второй половины месяца активизировались столичные застройщики, которые, правда, столкнулись с определенными проблемами.

Девелоперская компания Perfect Group, которая одной из первых возобновила работы на большинстве своих объектов в Киеве и на части ЖК в Одессе, заявляет, что, несмотря на старт строительства и принятые в начале года меры по перестраховке в кризисных ситуациях, ситуация остается сложной.

«Себестоимость большинства материалов выросла в полтора-два раза. Значительно выросла цена металла – основные поставщики до сих пор остаются в зоне активных боевых действий или роSSийской оккупации. Некоторые рабочие пока не вернулись в Киев и многие сотрудники с оружием защищают наше государство», - рассказывают об основных проблемах в компании.

Хотя цены на жилье в среднем выросли на 5-10% в западных и центральных регионах, в столице они еще держатся на довоенном уровне. Несмотря на это, по разным прогнозам на рынке недвижимости на протяжении 2022 года предполагается значительное подорожание жилья.

«Первая составляющая – это возросшая себестоимость строительства. В целом рост стоимости материалов будет не менее чем в полтора раза по всем категориям. Многие компоненты теперь в дефиците и их необходимо покупать за границей – даже для бюджетного жилья», - говорят в Perfect Group.

Также в компании указывают на подорожание логистики из-за увеличения стоимости топлива и изменения маршрутов доставки материалов.

«Еще один немаловажный момент – значительное увеличение спроса на квартиры, который застройщики пока не способны полностью удовлетворить. Число активных комплексов упало после тяжелого для сектора периода пандемии, а начинать новые ЖК девелоперы вряд ли приступят к завершению войны», - отмечают в строительной компании.

По их словам, со стороны государства сегодня застройщикам могут помочь льготные займы, за счет которых компании смогут давать покупателям долгосрочные рассрочки, а также прямые льготные ипотеки для жилья для людей, потерявших жилье. Отдельным пунктом в строительной компании называют упрощение бюрократических процедур для начала строительства и ввода жилья в эксплуатацию для ускорения строительства.

«Государство должно внедрить ряд мер – финансовых и организационных, чтобы объемы сооружения не просто вернулись к довоенным, но и отвечали текущим потребностям жилья, особенно для тех, кто его потерял и надеется получить его на льготных условиях или бесплатно от государства», - говорят в компании и добавляют, что готовы присоединиться к будущим государственным программам обеспечения жильем украинцев, потерявших его во время войны.

Отметим, что наиболее активно продажи недвижимости возобновились в Закарпатье – 95%, также начали продавать 90% ЖК на Львовщине, Одесса – лидер юга, там квартиры продают в 56% ЖК. В Киеве и области реализацию жилья возобновили в 14% комплексов.


Ирина Знась, ZN.ua

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