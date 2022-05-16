Глава НБУ заявил, что реальный ВВП Украины в 2022 году снизится минимум на треть
Реальный ВВП в 2022 году может снизиться минимум на треть. Очень важна для Украины сегодня международная финансовая помощь. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью японскому изданию Asahi Shimbun.
Главные тезисы
Экономические потери в результате войны будут колоссальными. Однако, по оценкам НБУ, экономика Украины будет постепенно восстанавливаться.
«Опросы Национального банка свидетельствуют, что доля предприятий, которые полностью прекратили деятельность, снизилась до 17% в апреле по сравнению с 32% в начале марта», — отметил Кирилл Шевченко.
Нацбанк работает прежде всего над расширением финансовой поддержки по двум направлениям:
- финансирование через своп-линии. Уже подписали соглашение с Нацбанком Польши, ведутся переговоры с другими центробанками и международными организациями.
- финансирование через передачу Украине специальных прав заимствования (СПС). Были уже встречи с представителями ряда стран, чтобы реализовать этот вариант. Санкционное давление на страну-агрессора также должно усиливаться.
«Война в Украине стала переломным моментом, который требует от мира срочных и нестандартных решений», — добавил глава НБУ.
Как писал «Минфин», источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля по 10 мая 2022 года являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты. Всего с начала войны Украина получила около 338 млрд грн.