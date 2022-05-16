Украина предложила создать «Организацию стран-экспортеров зерновых»

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский предложил создать Организацию стран-экспортеров зерновых, которая позволила бы «реагировать на современные вызовы и угрозы продовольственной безопасности», сообщает пресс-служба министерства.

Сольский высказал эту идею 13 мая на конференции министров сельского хозяйства G7 в Штутгарте.

«Из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха, а также других культур. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет мировой продовольственный кризис и рост инфляции», — рассказал он.

Министр подчеркнул, что подорожание зерновых приводит к увеличению цен на другие базовые продовольственные продукты по всему миру — хлеб, молочную продукцию, мясо и яйца. Особенно критической эта ситуация будет для стран Азии и Африки, население которых тратит на продукты питания до 40% от своих расходов.

Следствием этого может стать внутриполитическая нестабильность и вероятность вспышки конфликтов. С другой — население вынуждено будет искать лучшей доли на границах более развитых стран, спрогнозировал Сольский.

Он предложил своим коллегам обсудить создание влиятельной организации основных стран-поставщиков зерновых в мире, которая реагировала бы на современные вызовы и угрозы продовольственной безопасности, в том числе со стороны РФ .

Как будет работать организация

Украина видит следующие основные принципы деятельности этой организации:

установление предельных объемов экспорта зерновых культур для стабилизации цен и прогнозируемости рынка;

разработка механизма для направления чрезмерных остатков с/х продукции на нужды «зеленого» сектора экономики;

применение совместных ограничительных мер по недружественным действиям импортеров продовольствия (особенно это касается заградительных мер третьих стран на импорт продуктов переработки);

остатки зерна, законтрактованные третьими странами, должны храниться в значительной степени в странах-производителях.

Напомним

По прогнозам Всемирного банка, война в Украине приведет к «крупнейшему товарному шоку» с 1970-х годов. Быстро вырастут цены сразу ряда продуктов: от природного газа до пшеницы и хлопка.

В марте мировые цены на продовольственные товары резко выросли и достигли максимального исторического уровня.

В апреле индекс цен на продовольствие ФАО составил 158,5 пункта, что на 0,8% ниже, чем в марте. Хотя в месячном измерении он снизился, апрельский индекс был на 29,8% выше, чем годом ранее.