Увольнение работников во время войны значительно упростили

В связи с войной в сфере трудовых отношений возникло немало коллизий, которые требуют решения. Поэтому в трудовое законодательство решили внести изменения, которые упростят процесс увольнения работников, а также позволят им легально зарабатывать деньги на другой работе без увольнения с прежнего места.

Увольнение работников во время войны значительно упростили: что может стать причиной

Все эти изменения предусмотрены в законопроекте № 7251, который готовятся рассмотреть в Верховной Раде.

Согласно этому документу, для увольнения работника появились дополнительные основания, связанные с военным временем:

  • Работника могут уволить из-за его отсутствия на рабочем месте на протяжении более четырех месяцев. Но при этом есть одно условие: увольнение возможно, если работник все эти четыре месяца никак не давал знать о себе и не объяснил причину своего отсутствия.
  • Еще одна причина для увольнения – невозможность руководства обеспечить работнику нормальные условия труда из-за того, что имущество предприятия было уничтожено. Иными словами, если вследствие военных действий были повреждены станки на заводе, а работник трудился именно за этими станками, то его могут уволить на том основании, что ему не на чем выполнять свою работу.
Увольнение работников во время войны значительно упростили: что может стать причиной

Вместе с тем, в этом законопроекте содержатся нормы, которые позволяют совмещать официальное трудоустройство и работу на новом месте.

В частности, госслужащим будет позволено во время войны совмещать выполнение функций государственного управления с другой оплачиваемой работой или даже занятием бизнесом.

Есть и еще одно нововведение, которое упростит жизнь как работодателям, так и наемным работникам. Во время действия военного положения все документы в сфере трудовых отношений (приказы о приеме или увольнении, распоряжения руководства, приказы, касающиеся внутреннего распорядка работы предприятия) могут вестись только в электронной форме.

Напомним, стало известно, какие вакансии, не требующие знания языка, предлагают украинским беженцам в Германии.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Блок рекламы


Похожие новости
Киевская область начинает предоставлять новые квартиры для потерявших жилья из-за войныКиевская область начинает предоставлять новые квартиры для потерявших жилья из-за войны
Нацкомиссия по ценным бумагам ослабила требования к инвестфондам во время войныНацкомиссия по ценным бумагам ослабила требования к инвестфондам во время войны
Работа в Украине: вакансии и зарплаты во время войныРабота в Украине: вакансии и зарплаты во время войны
Каждый второй украинский бизнес во время войны оказался неэтичнымКаждый второй украинский бизнес во время войны оказался неэтичным
Доверяют ли украинцы деньги банкам во время войны. Статистика НБУДоверяют ли украинцы деньги банкам во время войны. Статистика НБУ
Минус по энергооборудованию: немецкий концерн Siemens уходит из РоSSии из-за войны в УкраинеМинус по энергооборудованию: немецкий концерн Siemens уходит из РоSSии из-за войны в Украине
Цены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в УкраинеЦены на газ в Европе рекордно выросли на фоне войны в Украине
Потери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSEПотери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSE
WSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительнымиWSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительными
Рынок недвижимости в Украине возобновил работу. Как мониторить свою недвижимость во время войныРынок недвижимости в Украине возобновил работу. Как мониторить свою недвижимость во время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости