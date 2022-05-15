Увольнение работников во время войны значительно упростили

В связи с войной в сфере трудовых отношений возникло немало коллизий, которые требуют решения. Поэтому в трудовое законодательство решили внести изменения, которые упростят процесс увольнения работников, а также позволят им легально зарабатывать деньги на другой работе без увольнения с прежнего места.

Все эти изменения предусмотрены в законопроекте № 7251, который готовятся рассмотреть в Верховной Раде.

Согласно этому документу, для увольнения работника появились дополнительные основания, связанные с военным временем:

Работника могут уволить из-за его отсутствия на рабочем месте на протяжении более четырех месяцев. Но при этом есть одно условие: увольнение возможно, если работник все эти четыре месяца никак не давал знать о себе и не объяснил причину своего отсутствия.

Еще одна причина для увольнения – невозможность руководства обеспечить работнику нормальные условия труда из-за того, что имущество предприятия было уничтожено. Иными словами, если вследствие военных действий были повреждены станки на заводе, а работник трудился именно за этими станками, то его могут уволить на том основании, что ему не на чем выполнять свою работу.

Вместе с тем, в этом законопроекте содержатся нормы, которые позволяют совмещать официальное трудоустройство и работу на новом месте.

В частности, госслужащим будет позволено во время войны совмещать выполнение функций государственного управления с другой оплачиваемой работой или даже занятием бизнесом.

Есть и еще одно нововведение, которое упростит жизнь как работодателям, так и наемным работникам. Во время действия военного положения все документы в сфере трудовых отношений (приказы о приеме или увольнении, распоряжения руководства, приказы, касающиеся внутреннего распорядка работы предприятия) могут вестись только в электронной форме.

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