По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине
Деньги заморожены в рамках схем, выявленных Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки.
С начала войны Госфинмониторинг заморозил более 1 млрд гривен на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророSSийских структур и террористических организаций.
Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на материалы Госфинмониторинга.
Всего с 24 февраля 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финмониторинга 152 514 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо проверить.
Среди них:
- 5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
- 146 531 сообщение о пороговых операциях;
- 11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
- 361 сообщение, полученное по запросу на отслеживание.
Кроме того, за этот же период Госфинмониторинг получил 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.
Как ранее сообщалось, правоохранители заблокировали операции по выведению активов почти 7 тысячам пророSSийских компаний. Деньги могли использовать на поддержку военных действий РоSSии в Украине.
Напомним, Украина ввела полное торговое эмбарго для товаров из РоSSии. Решение было принято на заседании правительства 9 апреля.