По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине

Деньги заморожены в рамках схем, выявленных Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки.

По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине
Фото: ukrainepravo.com

С начала войны Госфинмониторинг заморозил более 1 млрд гривен на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророSSийских структур и террористических организаций.

Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на материалы Госфинмониторинга.

Всего с 24 февраля 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финмониторинга 152 514 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо проверить.

Среди них:

  • 5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
  • 146 531 сообщение о пороговых операциях;
  • 11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
  • 361 сообщение, полученное по запросу на отслеживание.

Кроме того, за этот же период Госфинмониторинг получил 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.

Как ранее сообщалось, правоохранители заблокировали операции по выведению активов почти 7 тысячам пророSSийских компаний. Деньги могли использовать на поддержку военных действий РоSSии в Украине.

Напомним, Украина ввела полное торговое эмбарго для товаров из РоSSии. Решение было принято на заседании правительства 9 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
АТБ продает продукты оптом со своих складовАТБ продает продукты оптом со своих складов
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Деньги за границу: накануне войны богатые украинцы вывели за границу миллиарды евроДеньги за границу: накануне войны богатые украинцы вывели за границу миллиарды евро
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структурВ Украине заморожены средства на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании пророSSийских структур
Цены на продукты в Украине становятся все выше: какие виды продовольствия дорожают с опережениемЦены на продукты в Украине становятся все выше: какие виды продовольствия дорожают с опережением
Предлагают денежную "помощь" переселенцам: в Украине активизировались новые мошенники - фотоПредлагают денежную "помощь" переселенцам: в Украине активизировались новые мошенники - фото
В Украине запретят повышать тарифы на воду, газ и тепло, - журналистка Екатерина КотенковаВ Украине запретят повышать тарифы на воду, газ и тепло, - журналистка Екатерина Котенкова
Штрафы в Украине: придется платить за прогулки в комендантский час и свет в окнеШтрафы в Украине: придется платить за прогулки в комендантский час и свет в окне
Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel
Проценты по кредитам в Украине стремительно вырослиПроценты по кредитам в Украине стремительно выросли
Страны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — SpiegelСтраны G7 планируют предоставить Украине 30 млрд евро финансовой поддержки — Spiegel
В Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУВ Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУ
Работа в Украине: вакансии и зарплаты во время войныРабота в Украине: вакансии и зарплаты во время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости