По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине

Деньги заморожены в рамках схем, выявленных Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки.

С начала войны Госфинмониторинг заморозил более 1 млрд гривен на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророSSийских структур и террористических организаций.

Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на материалы Госфинмониторинга.

Всего с 24 февраля 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финмониторинга 152 514 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо проверить.

Среди них:

5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);

146 531 сообщение о пороговых операциях;

11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;

361 сообщение, полученное по запросу на отслеживание.

Кроме того, за этот же период Госфинмониторинг получил 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.

Как ранее сообщалось, правоохранители заблокировали операции по выведению активов почти 7 тысячам пророSSийских компаний. Деньги могли использовать на поддержку военных действий РоSSии в Украине.

Напомним, Украина ввела полное торговое эмбарго для товаров из РоSSии. Решение было принято на заседании правительства 9 апреля.