Агропідприємства почнуть включати до переліку об’єктів критичної інфраструктури

Міністерство аграрної політики розпочинає прийом заявок від підприємств для включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Ціль - мінімізувати негативний вплив енергетичної кризи на роботу агросектору. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Визначаються об’єкти критичної інфраструктури, де виробництво сільськогосподарської продукції визначено, як важливий елемент. Мінагрополітики закріплене як уповноважений орган, який може розглядати і фіксувати перелік об’єктів критичної інфраструктури. Об’єкти, які є критично важливі для продовольчої безпеки матимуть додаткові інструменти для гарантій отримання електроенергії», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

У відомстві створено робочу групу з ідентифікації та категоризації об’єктів критичної інфраструктури в секторі харчової промисловості та агропромислового комплексу.

«Підприємства можуть подавати до Мінагрополітики документи для включення їх до переліку об’єктів критичної інфраструктури відповідно до Порядку віднесення об’єктів до критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури», - йдеться у повідомленні.