Тендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІ
Міністерство охорони здоров'я отримало право закуповувати за рахунок державного бюджету високовартісне обладнання, у тому числі магнітно-резонансні томографи (МРТ) та лінійні прискорювачі.
Про це пише УНІАН, інформує
Зокрема, 24 травня МОЗ оголосило тендер на закупівлю 15 лінійних прискорювачів на суму 1023364485,00 гривень на сайті zakupki.prom.ua.
Як пише видання, тендер прописаний під структури бізнесмена Миколи Кузьми, а закуповуватимуть апарати Halcyon (Халсіон), виробництва компанії Varian (Варіан), що виробляється "Фабрикою радіотерапевтичної техніки" у підмосковній Спеціальній економічній зоні "Дубна" (РФ).
"Проект локалізації лінійних прискорювачів Varian - "Фабрика радіотерапевтичної техніки" у СЕЗ "Дубна" - ініціював співзасновник "ПЕТ-Технолодж" Олексій Царьков. Пізніше Царьков вийшов із проекту, а його частку через ТОВ "Р-фарм венчурс" викупив російський бізнесмен Олексій Репік, який перебуває під санкціями в ЄС і США, але в Україні його чомусь забули включити до списку санкцій. Олексій Репік здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, які забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, що відповідає за війну в Україні, тобто значне джерело доходів для ведення війни", - йдеться в матеріалі.
Таким чином, кошти української держави під час війни можуть потрапити до країни-агресора - Російської Федерації.