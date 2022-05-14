Нидерланды заморозили более 640 млн евро роSSийских активов

В Нидерландах заморозили роSSийские активы на сумму 640,8 млн евро, сообщил координатор по реализации санкций против РФ , бывший министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает Укринформ .

Соответствующие санкции касаются почти всех секторов экономики. К надзору за исполнением санкций привлекли множество министерств, компаний и исполнительных служб. Также банки остановили финансовые операции попавших под санкции стран на 425 млн евро.

Отмечается, что среди удержанного имущества – шесть самолетов и 24 судна роSSийских и белорусских граждан.

Так, суда и самолеты россиян и белорусов, которые попали под санкции, нельзя будет передавать владельцам. Также им запрещено покидать территорию Нидерландов.

"Тысячи контейнеров были остановлены в порту Роттердама. Роскошные яхты, скорее всего, будут на Французской Ривьере, чем на Эйссельмере, но они здесь построены. Кроме того, нидерландский рынок недвижимости вряд ли интересен россиянам, находящимся в санкционном списке", – отметил Блок.

В целом в Нидерландах очень тщательно проверяют компании и частные лица. С начала введения санкций нидерландские служащие проверили более 77 500 деклараций на экспорт и 11 300 – на импорт товаров.