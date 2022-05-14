Нидерланды заморозили более 640 млн евро роSSийских активов

Кроме того, в Нидерландах очень тщательно проверяют компании и частные лица на предмет возможного нарушения санкционного режима против РФ, информирует ZN.ua.

Нидерланды заморозили более 640 млн евро роSSийских активов
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В Нидерландах заморозили роSSийские активы на сумму 640,8 млн евро, сообщил координатор по реализации санкций против РФ, бывший министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает Укринформ.

Соответствующие санкции касаются почти всех секторов экономики. К надзору за исполнением санкций привлекли множество министерств, компаний и исполнительных служб. Также банки остановили финансовые операции попавших под санкции стран на 425 млн евро.

Отмечается, что среди удержанного имущества – шесть самолетов и 24 судна роSSийских и белорусских граждан.

Так, суда и самолеты россиян и белорусов, которые попали под санкции, нельзя будет передавать владельцам. Также им запрещено покидать территорию Нидерландов.

"Тысячи контейнеров были остановлены в порту Роттердама. Роскошные яхты, скорее всего, будут на Французской Ривьере, чем на Эйссельмере, но они здесь построены. Кроме того, нидерландский рынок недвижимости вряд ли интересен россиянам, находящимся в санкционном списке", – отметил Блок.

В целом в Нидерландах очень тщательно проверяют компании и частные лица. С начала введения санкций нидерландские служащие проверили более 77 500 деклараций на экспорт и 11 300 – на импорт товаров.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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