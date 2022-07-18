Шість країн заморозили російських активів на 14 млрд доларів

Найбільше російських активів після вторгнення Росії в Україну заблокували шість країн, зокрема у трьох країнах ЄС. Про це повідомив комісар ЄС із питань юстиції Дідьє Рейндерс.

За його словами, Німеччина, Франція, Ірландія, Австрія, Бельгія та Люксембург заморозили російських активів на 13,9 млрд євро (14 млрд доларів).