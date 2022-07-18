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2022-07-18
Шість країн заморозили російських активів на 14 млрд доларів
У ЄС хочуть не лише заморожувати, а й заарештовувати російські активи, інформує
© Радио Свобода
Найбільше російських активів після вторгнення Росії в Україну заблокували шість країн, зокрема у трьох країнах ЄС. Про це повідомив комісар ЄС із питань юстиції Дідьє Рейндерс.
За його словами, Німеччина, Франція, Ірландія, Австрія, Бельгія та Люксембург заморозили російських активів на 13,9 млрд євро (14 млрд доларів).
"Є шість держав-членів, які виконують цю роботу", - сказав він. "У нас склалася ситуація, коли одні держави-члени надають нам багато інформації, інші надають нам інформацію про дуже малі суми", і "це ускладнюється, коли деякі країни не спілкуються", - повідомив він, передає
Оксана Лебедина, ZN.ua