Новостей.COM ⇒
2022-05-14
Еврокомиссия хочет разрешить конфискацию роSSийского и белорусского имущества без приговора суда: цена вопроса – сотни миллиардов евро
Предложение об усовершенствовании действующих правовых рамок ЕС выдвинут в ближайшее время, информирует
© Mind.ua
В ЕС планируют облегчить конфискацию имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, которое было обнародовано в субботу, 14 мая, передает
Так, законопроект, предложенный Еврокомиссией, имеет целью разрешить изымать преступно нажитые средства без обвинительного приговора суда. Новые мероприятия планируется также распространить на роSSийских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной РоSSии в Украине.
Лия Ильченко, ZN.ua