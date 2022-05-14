Еврокомиссия хочет разрешить конфискацию роSSийского и белорусского имущества без приговора суда: цена вопроса – сотни миллиардов евро

Предложение об усовершенствовании действующих правовых рамок ЕС выдвинут в ближайшее время, информирует ZN.ua.

Еврокомиссия хочет разрешить конфискацию роSSийского и белорусского имущества без приговора суда: цена вопроса – сотни миллиардов евро
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В ЕС планируют облегчить конфискацию имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, которое было обнародовано в субботу, 14 мая, передает DW.

Так, законопроект, предложенный Еврокомиссией, имеет целью разрешить изымать преступно нажитые средства без обвинительного приговора суда. Новые мероприятия планируется также распространить на роSSийских и белорусских олигархов и политиков, связанных с войной РоSSии в Украине.


Лия Ильченко, ZN.ua

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