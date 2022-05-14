Киевская область начинает предоставлять новые квартиры для потерявших жилья из-за войны

Жителям Киевской области, которые утратили жилье из-за войны, пообещали новые квартиры. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. И процесс уже начался – объявлен тендер на покупку 100 квартир.

“В настоящее время рассматриваем два пути решения – покупка квартир в уже построенных домах и строительство двух микрорайонов на территории Бородянки и Ирпеня”, – сообщается на сайте КОВА за ссылкой на Павлюка.

При этом к каждой семье будет индивидуальный подход. По словам Павлюка, с каждой потерявшей жилье семьей нужно общаться индивидуально, чтобы понимать их потребности. Относительно частного сектора – вопрос открыт. По нему будут разрабатывать отдельный план действий.

При этом «Государственный фонд содействия молодежному домостроению» объявил проведение закупки жилья для последующей передачи внутриперемещенным лицам, из числа многодетных семей, жилье которых разрушено в результате роSSийской агрессии.

Жилье приобретается в следующих областях Украины: Житомирская, Киевская, Сумская, Черниговская. Жилье может быть приобретено у физических и юридических лиц-собственников такого жилья.

Количество квартир, запланированных к закупке:

Житомирская область – 10 квартир;

Киевская область – 35 квартир;

Сумская область – 20 квартир;

Черниговская область – 35 квартир.