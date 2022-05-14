Киевская область начинает предоставлять новые квартиры для потерявших жилья из-за войны
Объявлен тендер на 100 квартир в четырех областях.
Жителям Киевской области, которые утратили жилье из-за войны, пообещали новые квартиры. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. И процесс уже начался – объявлен тендер на покупку 100 квартир.
“В настоящее время рассматриваем два пути решения – покупка квартир в уже построенных домах и строительство двух микрорайонов на территории Бородянки и Ирпеня”, –
При этом к каждой семье будет индивидуальный подход. По словам Павлюка, с каждой потерявшей жилье семьей нужно общаться индивидуально, чтобы понимать их потребности. Относительно частного сектора – вопрос открыт. По нему будут разрабатывать отдельный план действий.
При этом «Государственный фонд содействия молодежному домостроению» объявил
Жилье приобретается в следующих областях Украины: Житомирская, Киевская, Сумская, Черниговская. Жилье может быть приобретено у физических и юридических лиц-собственников такого жилья.
Количество квартир, запланированных к закупке:
Житомирская область – 10 квартир;
Киевская область – 35 квартир;
Сумская область – 20 квартир;
Черниговская область – 35 квартир.