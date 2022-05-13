РоSSия прекратит поставлять электроэнергию в Финляндию из-за "неуплаты"

В Финляндии считают, что решение роSSийской компании не угрожает пользователям, информирует ZN.ua.

РоSSия прекратит поставлять электроэнергию в Финляндию из-за
© Oльга Дегтяренко, ZN.UA

РоSSийская RAO Nordic, являющаяся дочерней компанией "Интер РАО", прекратит поставку электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом сообщает ее прессслужба и NRK.

В заявлении причиной решения называют "неуплату" финской биржи Nord Pool за объемы поставленной с 6 мая электроэнергии. Там уточнили, что "ситуация является исключительной и произошла впервые более чем за 20 лет". Компания страны-агрессора также выразила "надежду, что ситуация вскоре разрешится, и торговля электроэнергией с Россией возобновится".

Однако, в Nord Pool заверили, что всегда рассчитываются за поставки электроэнергии со своими партнерами.

В то же время финский оператор электросетей Fingrid подчеркнул, что роSSийское решение не угрожает перебоями в поставках электроэнергии для населения. По информации компании, в последнее время Финляндия импортирует из РФ около 10% от общих объемов потребления в стране, которые сможет компенсировать.

"Отсутствие импорта электроэнергии из РоSSии будет компенсировано за счет импорта больших объемов электроэнергии из Швеции и за счет производства электроэнергии в Финляндию", – объяснили в Fingrid.

NRK приостановку подачи электроэнергии в Финляндию связывает с решением страны подать заявку на вступление в НАТО.


Максим Царук, ZN.ua

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