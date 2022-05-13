Пауэлл заявил, что не может гарантировать экономике США «мягкую посадку»

Глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что уменьшение инфляции до целевых показателей остается его главным приоритетом, хотя это и может нанести экономике определенный ущерб. Об этом Пауэлл сообщил в интервью Marketplace, передает CNBC.

Глава ФРС заявил, что не может обещать так называемую «мягкую посадку» для экономики.

«Мягкая посадка — это вернуться к 2% инфляции, при этом сохранив хорошие показатели на рынке труда. И сейчас этого будет сложно добиться по нескольким причинам», — пояснил Пауэлл. В частности, он указал на дефицит на рынке труда США , из-за которого растут зарплаты.

Пауэлл отметил, что он понимает, какой ущерб экономике могут нанести высокие ставки, но подчеркнул, что ФРС должна действовать агрессивно. По его словам, хотя ФРС попытается уберечь экономику США от рецессии, восстановление ценовой стабильности должно быть приоритетом.

«Ничто в экономике не работает, экономика ни для кого не работает, если нет ценовой стабильности», — прокомментировал глава ФРС.

Слишком «голубиная» политика?

Пауэлл долго отказывался сокращать программу покупки активов и поднимать ставки, называя инфляцию «переходной». А на пресс-конференции, сопровождавшей последнюю встречу ФРС, он заявил, что центробанк не рассматривает такие агрессивные шаги, как повышение ключевой ставки на 0,75 п.п.

В интервью Пауэлл заявил, что не уверен, насколько бы помогла более агрессивная монетарная политика, добавив, что, по его мнению, ФРС «сделала все, что могла».

Теперь, утверждает он, ФРС ясно видит картину и использует доступные ей инструменты, чтобы вернуть ценовую стабильность.

Напомним

Интервью было опубликовано 12 мая — в тот же день, когда Сенат США назначил Пауэлла на второй срок, спустя почти 7 месяцев после того как президент США Джо Байден номинировал его на эту должность.

Приоритетом во время его второго срока станет преодоление инфляции, которая в апреле достигла 8,3% — лишь немного ниже рекордных за сорок лет мартовских показателей.

На прошлой неделе Федрезерв одобрил повышение ключевой процентной ставки на 0,5 п.п. после повышения на 0,25 п.п. в марте. Рынки ожидают, что центробанк продолжит повышать ставку до конца года.