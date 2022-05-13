Shell покидает РФ: компания продала роSSийской «Лукойл» более 400 АЗС и завод

РоSSийская нефтяная компания «Лукойл» приобрела 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области, ранее принадлежавших компании Shell. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление «Лукойла».

Shell покидает РФ: компания продала роSSийской «Лукойл» более 400 АЗС и завод
Фото: usubc.org

«ПАО „Лукойл“ сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли у ООО „Шелл Нефть“, занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в РоSSии», — говорится в сообщении компании.

Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РоSSии, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

У Shell в РФ есть более 370 АЗС в 28 городах. Часть из них прямо принадлежит компании, некоторые работают под брендом Shell на условиях франшизы. Компания сообщила о намерении продать их роSSийскому «Лукойлу» 5 мая.

Shell и роSSийская нефть

Компания Shell еще 8 марта заявила, что прекратит все спотовые закупки роSSийской сырой нефти и остановит свои станции технического обслуживания, а также работы с авиационными горюче-смазочными материалами в РоSSии.

9 апреля Bloomberg сообщил, что компания продолжает продавать роSSийскую нефть, прикрываясь т.н. «смешиванием». Суть состоит в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено РоSSии, а 50,01% поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз — не роSSийского происхождения. В конце апреля Shell заявил, что больше не будет принимать нефтепродукты, содержащие какую-либо долю роSSийского происхождения.

24 апреля стало известно, что Shell продает свою долю в роSSийском проекте Сахалин-2 и уже начала переговоры с китайскими предприятиями по этому вопросу.

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