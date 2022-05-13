Нефтяные доходы РФ в этом году выросли на 50% — МЭА

Нефтяные доходы РФ в этом году выросли на 50%, несмотря на санкции и добровольный отказ многих нефтеперерабатывающих заводов от роSSийской нефти. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА), передает Bloomberg.

Нефтяные доходы РФ в этом году выросли на 50% — МЭА

Москва зарабатывала на продаже сырой нефти и нефтепродуктов около $20 млрд каждый месяц этого года, сообщило агентство в своем ежемесячном отчете.

Поставки нефти из РФ продолжались, несмотря на возможные санкции ЕС и отказ таких компаний как Shell и TotalEnergies от закупки роSSийской нефти. Азия осталась надежным клиентом, выкупая тот объем, от которого отказалась Европа.

МЭА, которое дает советы крупным экономикам, почти не изменило свой прогноз по нефти. Он предполагает, что глобальный рынок топлива остается «тесным» и может столкнуться с дополнительным напряжением, когда спрос со стороны Китая возобновится после снятия карантинных ограничений.

В агентстве отметили, что ограничение потока таких продуктов нефтепереработки, как дизельное топливо и мазут, усилили глобальный дефицит. Мировые запасы этих продуктов снижаются уже семь кварталов подряд, и резервы так называемых «средних дистиллянов» находятся на самом низком уровне с 2008 года.

Москва же продолжает пользоваться ситуацией, увеличив свои нефтяные доходы на 50% по сравнению с первыми 4 месяцами прошлого года. ЕС при этом остается крупнейшим рынком для РФ — по данным МЭА, в апреле на блок приходилось 43% от роSSийского экспорта нефти.

Признаки улучшения

Однако МЭА видит признаки того, что ситуация меняется. Поставки в прошлом месяце сократились на 1 млн баррелей в день, и это падение может утроиться во второй половине года, оценивают в агентстве. Европейские санкции против таких роSSийских компаний, как Роснефть, вступят в силу 15 мая и блок все ближе подходит к полному нефтяному эмбарго.

«Если договоренность будет достигнута, новое эмбарго ускорит уже происходящую переориентацию торговли и заставит роSSийские нефтяные компании закрыть еще больше скважин», — заключает агентство.

Напомним

Ранее Минфин писал, что шестой пакет санкций ЕС, который разработала Европейская комиссия, предусматривает отказ от закупок роSSийской сырой нефти в течение 6 месяцев и прекращения импорта нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года.

ЕС предложил Венгрии и Словакии отсрочить эмбарго до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года. По информации Politico, подобный проект обсудили 8 мая. Но Венгрия заявила, что ей нужно больше времени, отмечает издание.

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