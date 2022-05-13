Цены на квартиры в Ужгороде в новостройках

Стоимость квартир на Закарпатье с начала войны выросла на 10%. На сегодняшний день около 95% ЖК возобновили продажи жилья. О том, сколько стоит купить квартиру в Ужгороде, можно узнать из местных объявлений на сайтах недвижимости.

Так, стоимость квартир в 9-этажных новостройках на ул. Легоцкого в Ужгороде площадью до 40 кв. м составляет от 719 тыс. грн, двухкомнатные квартиры площадью до 64 кв. м можно приобрести от 1,17 млн грн. Часть квартир сдаются уже в конце 2022 года, остальные должны появиться в продаже в течение 2023 и 2024 годов.

Квартиры в новом трехсекционном доме на улице Гагарина, который планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года, стартуют от 511 тыс. грн. Это стоимость 1-к квартиры площадью до 45 квадратов. Двухкомнатные квартиры площадью до 67 кв.м стоят от 774 тыс. грн, а трехкомнатные площадью до 80 кв.м – от 1,32 млн грн.

В Ужгороде есть несколько новостроев на Славянской набережной. Там достраивают четырехсекционный дом премиум-класса. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2023 года. Цены на однокомнатные квартиры площадью до 46 кв. м стартуют там от 1,14 млн грн, на двухкомнатные площадью до 80 кв. м – от 2,34 млн грн, а на трехкомнатные площадью до 94 кв. м – от 3,27 млн грн.

В жилом комплексе на ул. Гленца, где возводят пять новостроек на 5, 7, 9 и 10 этажей, можно купить апартаменты комфорт-класса от 947 тыс. грн (однокомнатные площадью 50 кв. м) до 1,92 млн грн (трехкомнатные квартиры площадью 90 кв. м). Ввести все дома в эксплуатацию планируют до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, на сколько подорожали квартиры в Украине во время войны в разных областях.