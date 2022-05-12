В ГУР рассказали, как «Роскосмос» обходит международные санкции

РоSSийская государственная корпорация «Роскосмос» обходит международные санкции через «Газпробманк». Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, «Роскосмос» активизирует расчеты через «Газпромбанк». В ГУР отметили, что этот роSSийский государственный банк мало пострадал от международных санкций.

«Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. «Роскосмос» и другие роSSийские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его «неприкосновенность»», - сообщают в ГУР.

По данным украинской разведки, чтобы уменьшить влияние санкций «Роскосмос» разослал в подчиненные структуры документ «Об организации расчетов в условиях санкций».

В частности, документ предусматривает следующие меры:

- ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

- минимизацию объемов иностранной валюты на счетах попавших под санкции банков;

- открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или учреждениях РФ , не подпадающих под действие санкций;

– отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств «Роскосмоса».