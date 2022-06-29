США наклали санкції на компанію з Узбекистану, що допомагала РФ їх обходити

Сполучені Штати у вівторок наклали санкції проти компанії з Узбекистану Promcomplektlogistic, яка начебто допомагала оминати обмеження, запроваджені проти Російської Федерації через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляється у заяві Державного департаменту США .

У документі зазначається, що на початку весни санкції були запроваджені проти російського підприємтсва "Радиоавтоматика", яке спеціалізується на придбанні іноземних компонентів для оборонної промисловості РФ .

З того часу Promcomplektlogistic "активно допомагав підприємству "Радиоавтоматика" в уникненні санкцій США ", зокрема шляхом продажу російській компанії електронних компонентів, таких як мікросхеми.

Держдепартамент США пояснює, що введення санкцій щодо Promcomplektlogistic стало "попередженням" для компаній по всьому світу: "Якщо ви ведете бізнес з юридичною або фізособою, яка перебуває під санкціями, майте на увазі, що ви також можете потрапити під санкції".