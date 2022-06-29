США наклали санкції на компанію з Узбекистану, що допомагала РФ їх обходити

Вона співпрацювала з підсанкційним підприємтсвом "Радиоавтоматика", інформує ZN.ua.

США наклали санкції на компанію з Узбекистану, що допомагала РФ їх обходити
© Радио Свобода

Сполучені Штати у вівторок наклали санкції проти компанії з Узбекистану Promcomplektlogistic, яка начебто допомагала оминати обмеження, запроваджені проти Російської Федерації через початок повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляється у заяві Державного департаменту США.

У документі зазначається, що на початку весни санкції були запроваджені проти російського підприємтсва "Радиоавтоматика", яке спеціалізується на придбанні іноземних компонентів для оборонної промисловості РФ.

З того часу Promcomplektlogistic "активно допомагав підприємству "Радиоавтоматика" в уникненні санкцій США", зокрема шляхом продажу російській компанії електронних компонентів, таких як мікросхеми.

Держдепартамент США пояснює, що введення санкцій щодо Promcomplektlogistic стало "попередженням" для компаній по всьому світу: "Якщо ви ведете бізнес з юридичною або фізособою, яка перебуває під санкціями, майте на увазі, що ви також можете потрапити під санкції".

Як наслідок, всі активи Promcomplektlogistic у США будуть заморожені, а американським компаніям буде заборонено вести з нею бізнес.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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