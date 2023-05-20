Мінфін США зняв санкції з російського мільйонера

Анатолій Карачінскій позбувся активу, який зробив його фігурантом санкційного списку.

Міністерство фінансів США зняло санкції із співзасновника однієї з найбільших російських ІТ-компаній IBS та колишнього учасника списку Forbes росіянина Анатолія Карачінского, який у 2021 році входив до топ-200 найбагатших бізнесменів Росії. Рішення про виключення його із санкційного списку міститься на офіційному сайті Мінфіну, інформує ZN.ua .

У квітні 2022 року Карачінского включили до списку як члена наглядової ради банку «Открытие». Менше, ніж через місяць після цього він вийшов зі складу ради директорів компанії IBS разом із колишньою фінансовою директоркою банку Юлією Юхаді.

У червні Карачінскій продав свою частку операційному менеджменту IBS і припинив бути бенефіціаром групи компаній.

Водночас, Карачінскій продовжує знаходитись в українському санкційному списку.

Водночас, Мінфін США ввів санкції проти низки російських та іноземних громадян. До переліку включені президент групи компаній «Меркурій» Ігорь Кєсаєв (32-е місце у рейтингу Forbes, $4,1 млрд), ректор Гірничого університету Владімір Літвінєнко (40-е місце у рейтингу Forbes, статки його та його родини оцінюються у $3 ,1 млрд), уповноважену з прав людини Татьяну Москалькову, Службу зовнішньої розвідки, золотодобувні компанії «Полюс» та АТ «Полімєтал» (російська структура групи Polymetal, через яку вона володіє активами в Росії), а також на низку чиновників та управлінців.

До чорного списку через підтримку Росії потрапила також 71 компанія. 69 із них —російські організації, ще по одній — з Вірменії та Киргизстану.