Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене

Интернет-магазин Rozetka возобновил работу 164 точек выдачи товаров в 55 городах Украины, в том числе в Ирпене и Буче, которые были оккупированные роSSийскими военными. Сейчас жизнь в этих городах возвращается в привычное русло, и многие местные жители вернулись домой.

На сайте Rozetka сообщается, что вскоре на витринах магазинов появятся товары, которые чаще всего покупают клиенты магазина: еда, медикаменты, детские и зоотовары, косметические и гигиенические средства. Все остальные товары можно заказать онлайн через сайт и забрать самостоятельно в точках выдачи. Также во многих городах даже во время войны работает курьерская доставка.

"Для нас открытие в Буче и Ирпене – символ большого желания украинцев возрождать жизнь. Наши магазины были разграблены роSSийскими военными, в некоторых они буквально жили. Во что превратились эти помещения, сложно описать. Но мы все восстановим и сделаем лучше. Хочу поблагодарить наших клиентов, которые ждали этих открытий", – заявил соучредитель компании Rozetka Владислав Чечеткин.

На сегодняшний день стабильно работают точки выдачи Rozetka в западных областях страны: Львове, Луцке, Ровно, Ивано-Франковске, Ужгороде, Черновцах, Владимире-Волынском, а также в Киеве , Чернигове, Черкассах, Николаеве, Сумах, Днепре, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге.

Также сообщается, что с 11 мая заработает магазин Rozetka в самом центре столицы - на Крещатике в здании Главпочтампа. Там можно будет как забрать оформленный ранее заказ, так и приобрести товары, которые есть в наличии на витринах.

Ранее сообщалось, какие товары украинцы чаще всего покупают в магазинах Rozetka во время войны.