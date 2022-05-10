Цена биткоина обновила минимум с конца января
9 мая котировки биткоина обновили минимум с конца января 2022 года. На момент написания цена удерживает уровень вблизи $33 450 (Binance). Об этом
Биткоин падает
Согласно
Ethereum торгуется на отметке $2425, потеряв за сутки 4,1%. Индекс доминирования BTC — 39,4%, ETH — 18,2%.
По данным
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:56 составляет $33 497.
Напомним
В апреле цена биткоина снизилась на 16,2%, компенсировав предыдущий двухмесячный рост.