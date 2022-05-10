Цена биткоина обновила минимум с конца января

9 мая котировки биткоина обновили минимум с конца января 2022 года. На момент написания цена удерживает уровень вблизи $33 450 (Binance). Об этом пишет Forklog.

Биткоин падает

Согласно CoinGecko , за последние сутки BTC подешевел на 3,1%, за неделю — на 12,9%. Вслед за флагманом в красной зоне оказались все криптоактивы из топ-10 по капитализации за исключением стейблкоинов USDT и USD Coin.

Ethereum торгуется на отметке $2425, потеряв за сутки 4,1%. Индекс доминирования BTC — 39,4%, ETH — 18,2%.

По данным Coinglass , суточный объем ликвидаций на рынке фьючерсов превысил $270 млн.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:56 составляет $33 497.

Напомним

В апреле цена биткоина снизилась на 16,2%, компенсировав предыдущий двухмесячный рост.