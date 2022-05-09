Цены на аренду жилья на западе Украины

С начала войны в Украине около 5 миллионов украинских граждан выехали за границу. И еще около 7,7 миллионов остались в родной стране, однако вынуждены были временно покинуть свои дома и сменить место жительства. Большинство внутренних переселенцев осели на западе страны, взвинтив там цены на аренду жилья.

Правда сейчас, с освобождением некоторых территорий, многие беженцы стали возвращаться в родные дома как из-за границы, так и с западного региона. Поэтому стоимость аренды там несколько снизилась.

Риелторы, опрошенные suspilne.media, рассказали, каковы сейчас цены за аренду жилья в западном регионе.

Черновцы

В Черновцах цены на аренду жилья по сравнению с довоенным периодом стали примерно вдвое выше. Но при этом есть владельцы, которые взвинтили стоимость съемного жилья в 5-6 раз. Такие предложения, конечно, вмиг не расходятся. А вот то, что выросло в цене всего в два раза, уходит очень быстро.

"Если люди находят квартиру, которая по цене всего в два раза поднялась, то ее забирают в секунду. Это считается хорошей ценой. Просто есть мародерские цены, там, где ставят в 5-6 раз больше, чем были довоенные. Это неправильно. Такие квартиры где-то там висят, кто-то в рекламу их бросает", - поделился здешний риелтор.

Цены на аренду однокомнатной квартиры сейчас в Черновцах довольно пестрые: от 100 долларов за старую квартиру с еще советским ремонтом до 500-600 долларов за комфортное жилье в новостройке.

Ужгород

В Ужгороде сегодня спрос на аренду квартир примерно вдвое выше предложения. Поэтому владельцы квартир могут себе позволить держать высокие цены. В начале войны стоимость аренды взлетела вдвое, однако сейчас она немного снизилась, но все же остается намного выше довоенной.

"Есть объекты, которые до войны сдавали за 200 долларов, а сейчас — за 500. В новостройке может быть квартира за 1000 долларов. До войны ее аренда была бы, пожалуй, долларов 500. Где-то в половину цены поднялись", - рассказала риелтор Татьяна.

При этом, если в начале войны приезжие интересовались исключительно арендой жилья, то сейчас многие не против и прикупить квартиру в столице Закарпатья. Естественно, что стоимость продажи также стала выше. Например, если ранее за 2-комнатную квартиру просили 38 000 долларов, то теперь такое же жилье уже стоит 43 000. При этом квадратный метр жилья в новостройке ранее стоил в среднем 1000 долларов, а теперь идет за 1200-1300.

Львов

В столице Западной Украины в первые дни войны цены на аренду жилья взлетели вдвое. За аренду однокомнатной квартиры брали по 1000 долларов, а двухкомнатную соглашались сдавать только по 1500. Однако сейчас, когда приезжих стало меньше, и страсти немного улеглись, установилась цена примерно на 10-15% выше довоенной.

"Если до 24 февраля в новостройке — первичный фонд — аренда хорошей квартиры стоила 400 долларов, сейчас она будет 500-550. Вторичная недвижимость — какие-то "чешки", "хрущевки" или старые дома — там аренда была по 200-250 долларов, сейчас — 300-350", - рассказывает местный риелтор.

Покупать жилье во Львове приезжие не очень торопятся, и в общем, предложение опережает спрос на квартиры. Да и рынок жилья пока стоит. Поэтому судить о ценах по новым сделкам нет возможности.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске цены на аренду жилья начали расти еще за два-три месяца до войны. И дело тут не в прозорливости местных арендодателей, а совсем в другом. Многие авиакомпании, летающие в Украину, тогда начали снимать жилье для своих сотрудников. Это сразу повлекло рост стоимости аренды жилья на 10-15%. Тогда цена за однокомнатную квартиру в центральной части города выросла до 250-300 долларов в месяц. Однако с началом войны спрос на квартиры вырос в десятки раз. А за ним бешено взлетели цены.

"Квартиру можно было сдать за 600, 700, 800 долларов. Вопрос был не в цене, а в отсутствии квартир. Сейчас средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Франковске — от 300 до 500-600 долларов. Если квартира со всей мебелью, техникой, пылесосами, сушками, то до войны такая стоила 1000-1200 долларов в месяц. Сейчас — 1500 долларов", - поделился риелтор.

Напомним, украинцам рассказали, какую недвижимость можно будет регистрировать в Реестре поврежденного жилья через "Дию".