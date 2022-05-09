ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН

Переселенцы в Украине могут получить дополнительно по 2200 грн от ООН. Речь идет о наименее социально защищенных гражданах. Забрать деньги они могут в ПриватБанке, получив перевод через Western Union.

Как переселенцам оформить получение помощи от ООН через ПриватБанк

Подавать заявку на помощь от ООН переселенцам не нужно. Деньги будут перечисляться в течение трех месяцев получателям через банковский перевод. Western Union отправляет получателю код перевода. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде по адресу проживания. Также получить код можно через Приват24, в банкоматах, терминалах самообслуживания, в отделениях банка.

С этим кодом можно обратиться в кассу ПриватБанка и получить свои деньги. Сумма пособия от ООН равняется 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью, так как получать выплаты могут максимум три человека из семьи.

Известно, что около 500 тыс. украинцев получат дополнительные выплаты благодаря меморандуму о взаимопонимании Министерства социальной политики со Всемирной продовольственной программой ООН. Среди них пенсионеры с пенсией до 3000 грн, многодетные семьи с низким доходом, а также те, в которых есть дети с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что "Дия“ возобновила украинцам выплату помощи 6500 гривен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
В Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах КиеваВ Украине запустился рынок недвижимости: сколько стоят квартиры в Буче, Ирпене и других пригородах Киева
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Андрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезонеАндрей Коболев рассказал, где Украина будет брать газ в следующем отопительном сезоне
Учет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую системуУчет газа: в Нафтогазе рассказали, когда в Украине перейдут на новую систему
Блок рекламы


Похожие новости
Штрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснениеШтрафы за просрочку платежей: украинцам смягчили правила, но не сильно, появилось разъяснение
Украинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — ForbesУкраинские миллиардеры пожертвовали на помощь ВСУ и украинцам более $140 млн — Forbes
ЕС выплатит Украине еще 600 миллионов евро макропомощи уже в мае — СМИЕС выплатит Украине еще 600 миллионов евро макропомощи уже в мае — СМИ
Мировая поддержка: почти 6 млрд грн гуманитарной помощи для украинской медициныМировая поддержка: почти 6 млрд грн гуманитарной помощи для украинской медицины
Приватбанк интегрировал платежную систему из США Payoneer – что это значитПриватбанк интегрировал платежную систему из США Payoneer – что это значит
Как украинцам открыть банковский счет в Польше по упрощенной процедуреКак украинцам открыть банковский счет в Польше по упрощенной процедуре
Украинцам придется платить военный сбор в размере 3%Украинцам придется платить военный сбор в размере 3%
В НБУ рассказали, почему украинцам перестали выдавать бумажные чекиВ НБУ рассказали, почему украинцам перестали выдавать бумажные чеки
ПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреляПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреля
Украинцам разрешили снимать деньги с арестованных счетов: какие лимиты установлены на время войныУкраинцам разрешили снимать деньги с арестованных счетов: какие лимиты установлены на время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости