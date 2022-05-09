ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН

Переселенцы в Украине могут получить дополнительно по 2200 грн от ООН . Речь идет о наименее социально защищенных гражданах. Забрать деньги они могут в ПриватБанке, получив перевод через Western Union.

Подавать заявку на помощь от ООН переселенцам не нужно. Деньги будут перечисляться в течение трех месяцев получателям через банковский перевод. Western Union отправляет получателю код перевода. Если нет мобильного телефона, нужно ввести свои данные на сайте программы и получить код банковского перевода в бумажном виде по адресу проживания. Также получить код можно через Приват24, в банкоматах, терминалах самообслуживания, в отделениях банка.

С этим кодом можно обратиться в кассу ПриватБанка и получить свои деньги. Сумма пособия от ООН равняется 2220 грн на человека и до 6660 грн на семью, так как получать выплаты могут максимум три человека из семьи.

Известно, что около 500 тыс. украинцев получат дополнительные выплаты благодаря меморандуму о взаимопонимании Министерства социальной политики со Всемирной продовольственной программой ООН . Среди них пенсионеры с пенсией до 3000 грн, многодетные семьи с низким доходом, а также те, в которых есть дети с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что "Дия“ возобновила украинцам выплату помощи 6500 гривен.