Нацбанк назвал безопасные способы перевести деньги за границу

Война заставила украинцев покинуть свои дома и искать убежища в других странах. Резко возрос спрос на международные переводы. Как делать их легально и безопасно объяснили в Нацбанке и ПриватБанке.

Р2Р-переводы

Физические лица в Украине в других регионах могут осуществлять переводы между картами в пределах месячного лимита. Это до 100 000 гривен в месяц для гривневой украинской карты на зарубежные. И такая же сумма доступна для перевода с валютной заграничной карты в Украину. При наличии средств на обеих картах вы отправите близким до 200 000 гривен в месяц.

Операции "quasi cash"

Это пополнение брокерских или форекс-счетов, электронных кошельков, покупка виртуальных активов, оплата дорожных чеков и т.д. Граждане могут осуществлять такие переводы только на валютных картах. Лимит – до 100 000 гривен в месяц.

Временно под запретом международные переводы по гривневым платежным картам. Обратите внимание: лимит в 100 000 гривен с валютных карт для операций "quasi cash" и P2P-переводов общий.

Клиенты ПриватБанка могут использовать специальные сервисы для перевода средств за границу. Самые популярные из них PrivatMoney, Western Union, IntelExpress, MoneyGram и Ria.

Отправитель выбирает страну перевода, вид валюты и сумму. Необходимо заполнить поля с данными перевода и выбрать нужную карту. Получатель должен указать контрольный номер перевода, сумму, валюту и карту, на которую можно получить деньги.

В апреле стало известно, что ПриватБанк упростил процедуру перевода на счета других банков. Узнайте, что изменилось для клиентов, можно здесь.