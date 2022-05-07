Китайские технические гиганты непублично отказываются от работы с РФ — WSJ

Их смущают западные санкции.

Такие китайские технические гиганты, как Lenovo и Xiaomi, непублично отказываются от ведения бизнеса с Россией, потому что не хотят попасть под санкции Запада. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на трейдеров.

Учитывая позицию официального Пекина по отношению к западным санкциям, китайские компании не делают публичных заявлений о прекращении торговли с агрессором, развязавшим против Украины полномасштабную войну.

Среди компаний, тихо прекращающих поставки в РоSSию, есть и крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и второй продавец устройств в РоSSии за прошлый год — Lenovo. Компания прекратила поставки вскоре после того, как РоSSия развязала войну и вступили в силу иностранные санкции — в стране еще могут продавать лишь некоторые запасы продукции.

Xiaomi, второй в РоSSии продавец телефонов, также сократил поставки в РФ. Один из работающих в регионе дистрибьюторов заявил, что в последние недели вообще не было поставок.

Экспорт технологической продукции Китая в РоSSию стремительно упал в марте: поставки ноутбуков за месяц сократились более чем на 40%, смартфонов — более чем на 60%, а экспорт телекоммуникационных базовых станций практически прекратился и упал на 98%, по последним данным правительства Китая. В свою очередь, общий экспорт Китая в РФ упал на 27% за два месяца войны в Украине.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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