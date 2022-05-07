Китайские технические гиганты непублично отказываются от работы с РФ — WSJ

Такие китайские технические гиганты, как Lenovo и Xiaomi, непублично отказываются от ведения бизнеса с Россией , потому что не хотят попасть под санкции Запада. Об этом сообщает Wall Street Journal , ссылаясь на трейдеров.

Учитывая позицию официального Пекина по отношению к западным санкциям, китайские компании не делают публичных заявлений о прекращении торговли с агрессором, развязавшим против Украины полномасштабную войну.

Среди компаний, тихо прекращающих поставки в РоSSию, есть и крупнейший в мире производитель персональных компьютеров и второй продавец устройств в РоSSии за прошлый год — Lenovo. Компания прекратила поставки вскоре после того, как РоSSия развязала войну и вступили в силу иностранные санкции — в стране еще могут продавать лишь некоторые запасы продукции.

Xiaomi, второй в РоSSии продавец телефонов, также сократил поставки в РФ . Один из работающих в регионе дистрибьюторов заявил, что в последние недели вообще не было поставок.